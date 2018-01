Rainha Elizabeth II oferece condolências às vítimas de ataque em Londres

LONDRES - A rainha Elizabeth enviou condolências nesta quinta-feira, 23, às pessoas afetadas pelo ataque terrorista em frente ao Parlamento britânico realizado por um agressor que matou três pessoas e deixou 40 feridos.

"Meus pensamentos, minhas orações e minhas mais profundas condolências estão com todos aqueles que foram afetados pela terrível violência de ontem", disse a monarca em comunicado. "Sei que falo por todos ao expressar meu agradecimento duradouro aos membros da polícia metropolitana e a todos que trabalham tão altruisticamente para ajudar e proteger aos demais."

A rainha participaria da inauguração oficial da nova sede da polícia de Londres nesta quinta-feira, mas o evento foi remarcado para outra data. Ela enviou um pedido de desculpas aos policiais pela mudança de planos e prometeu uma "visita em nova data".

Além da rainha, a Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, também reagiu ao atentado na capital inglesa. De acordo com o jornal britânico The Guardian, ao participar de uma série de filmes sobre saúde mental voltada para país e filhos, no centro de Londres, Kate disse que está pensando "em todas as família" atingidas pelo atentado.

"Sei que todos vocês se juntariam a mim para enviar nossos pensamentos e orações a todos que tristemente foram afetados pelo terrível ataque de ontem em Westminster", disse a Duquesa. "Pensaremos em todas as famílias ao mesmo tempo em que discutimos as importantes questões sobre as quais viemos conversar." / REUTERS