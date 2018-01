Rainha Elizabeth passa por pequenas cirurgias Foi tudo bem na operação feita hoje, no hospital King Edward VII, em Londres, para a remoção de uma cartilagem do joelho esquerdo da rainha Elizabeth. A família real britânica informou que também foram removidas do rosto da rainha "algumas pequenas lesões de pele benignas". O cirurgião Roger Vickers, que operou o joelho direito da rainha Elizabeth em janeiro deste ano - ela se machucou durante um passeio -, coordenou os procedimentos cirúrgicos. As cirurgias foram feitas com anestesia geral. "Sua Majestade deixará o hospital possivelmente neste fim de semana e retornará ao Palácio de Buckingham", comunicou a família real, acrescentando que a soberana permanecerá em repouso por alguns dias. Segundo fontes do hospital, as cirurgias duraram 75 minutos e envolveram duas equipes de especialistas. O Palácio de Buckingham informou que "a rainha, como é costume vai passar o Natal com a família, no castelo de Sandringham, em Norfolk". Os seus compromissos para as próximas semanas foram adiados ou cancelados. Esta é uma das raras vezes que Elizabeth II, extremamente saudável, tem de ir a um hospital. Outras foram para engessar o pulso, quebrado numa queda do cavalo, e para extrair um dente do ciso.