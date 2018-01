Rainha Elizabeth vai visitar o papa Francisco em Roma

Segundo o palácio informou nesta terça-feira, os nobres terão uma audiência com o papa em abril.

Na segunda-feira, o palácio já havia informado que o casal pretende participar as comemorações dos 70 anos do Dia D, durante uma visita de Estado à França, em junho.

Os anúncios das visitas à Europa continental acontecem no momento em que a rainha, de 87 anos, vem reduzindo suas viagens ao exterior. Cada vez mais ela envia seu filho mais velho, o príncipe Charles, para representá-la fora do Reino Unido. Fonte: Associated Press.