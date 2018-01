Rainha fará pedido de desculpas por Jean Charles A Rainha Elizabeth II deverá apresentar um pedido velado de desculpas pela morte do brasileiro Jean Charles de Menezes durante a visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Londres, de acordo com o colunista Richard Kay, do diário britânico Daily Mail. Kay, conhecido pelas boas fontes que tem junto à Família Real, disse em sua coluna desta quinta-feira que isso poderá acontecer em um discurso durante banquete no Palácio de Buckingham para receber Lula na próxima semana. Segundo Richard Kay, a Rainha não vai mencionar "diretamente o nome de Menezes, mas fará afirmações gerais sobre as tragédias que abalaram a Grã-Bretanha em julho passado". Kay disse ter ouvido de suas fontes que a "palavra-chave" que os autores do discurso estão pensando em incluir no discurso é "inocente". Para o jornal, "a visita de Estado ocorre em um momento crítico das relações entre Londres e o Brasil, depois de meses de tensa diplomacia sobre a morte de Menezes". A procuradoria britânica ainda terá que decidir se processará os policiais envolvidos na morte do brasileiro, de 27 anos. Key disse em sua coluna que ouviu de suas fontes: "Os autores do discurso querem que as afirmações dela tragam a idéia de que as boas relações entre os dois países podem ser forjadas como resultado de circunstâncias trágicas comuns".