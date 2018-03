Rainha faz discurso no Parlamento para comemorar jubileu A rainha Elizabeth II agradeceu, em um discurso no Parlamento de Westminster, a lealdade dos britânicos durante seus 50 anos de reinado, e felicitou os parlamentares por terem guiado o país "em tempos de profundas mudanças". "Quero agradecer ao povo por sua lealdade, apoio e inspiração nestes 50 anos de reinado inesquecíveis", disse a soberana no suntuoso Westminster Hall, onde há poucas semanas ficou exposto o esquife da rainha-mãe. "Quero expressar todo o meu orgulho com nosso passado e minha confiança no futuro", continuou a monarca. Esta é a quinta vez, desde que foi coroada rainha da Inglaterra, em que Elizabeth II pronuncia um discurso pessoal aos parlamentares do país. A última vez em que a rainha leu um discurso escrito por ela mesma ao Parlamento foi em 1995, em comemoração ao 50º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Elizabeth II, de 76 anos, partirá amanhã para um giro pela Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia, em celebração ao seu jubileu de ouro no trono.