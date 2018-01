Rainha inicia festejos e desmente crise Na véspera do início oficial das comemorações dos 50 anos de reinado de Elizabeth II, o Palácio de Buckingham deixou de lado por alguns instantes a programação para fazer dois desmentidos: a rainha-mãe (recentemente falecida) deixou uma dívida de apenas US$ 1,5 milhão e não de US$ 7 milhões como disseram alguns jornais, e as finanças de Elizabeth II não estão mal - ao contrário, ela vive um bom momento financeiro. O jornal The Times ouviu as explicações de um porta-voz da Elizabeth sobre problemas financeiros atribuídos à rainha-mãe. "As dívidas da rainha-mãe são de apenas US$ 1,5 milhão", insistiu o porta-voz, afirmando que se trata de uma dívida pessoal da mãe de Elizabeth. "A família real procura sempre honrar a memória da rainha-mãe, que não foi uma mulher que esbanjava dinheiro, como muita gente pensa", acrescentou o funcionário do Palácio em resposta a críticas aos hábitos da rainha-mãe feitas por alguns tablóides. Ele lembrou, sobre a dívida em dinheiro, que a rainha-mãe deixou uma herança para a filha em obras de arte e jóias avaliada em mais de US$ 60 milhões. Como Elizabeth não recebeu dinheiro, mas apenas bens, não terá de prestar contas ao Fisco britânico. De acordo com a legislação britânica, qualquer pessoa que exiba em público suas obras de arte, fica isenta de impostos. As jóias e obras de arte da rainha-mãe estão sendo exibidas nas galerias reais. O Palácio de Buckingham está empenhado agora é na festa do jubileu. O porta-voz ressaltou que os britânicos terão quatro dias inesquecíveis de festas. As celebrações mais importantes começam neste sábado, com um concerto especial de música clássica, marcado para os jardins do palácio, no centro da capital britânica. Para domingo, quando a seleção de futebol da Inglaterra enfrenta a da Suécia no Japão, a rainha assistirá a várias missas e percorrerá bairros londrinos - todos enfeitados para recebê-la. Na segunda-feira, haverá festas populares de ruas em várias regiões da cidade, culminando com um concerto de música pop, também nos jardins de Buckingham. Participarão Paul McCartney, Elton John e Ozzy Osbourne, entre outros.