Rainha-mãe da Inglaterra deixa hospital A rainha-mãe da Grã-Bretanha voltou para casa hoje depois de receber alta de um hospital do centro de Londres, onde se submeteu a uma transfusão de sangue como parte de um tratamento de anemia. A mãe da rainha Elizabeth II, que completará 101 anos no sábado, acenou e sorriu para as pessoas que a aguardavam na saída do King Edward VII Hospital. Aparentando frágil, mas bem, a viúva do rei George VI, que foi internada ontem, também cumprimentou e agradeceu alguns funcionários da clínica antes de partir para o seu palácio, o Clarence House.