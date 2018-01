Rainha-mãe da Inglaterra é hospitalizada A rainha-mãe da Inglaterra, Elizabeth, foi hospitalizada hoje para ser tratada de anemia, informou o secretário particular da rainha, Sir Alistair Aird. Elizabeth, que deve completar 101 anos neste final de semana, foi internada por por causa do calor. Na semana passada, as temperaturas em Londres chegaram a 30º, uma onda de calor para os padrões britânicos. Mas "não existe razão para alarme", disse o secretário da rainha. Os médicos ainda precisam avaliar as condições da rainha para decidir se ela receberá alta a tempo de comemorar seu 101.º aniversário em sua residência oficial.