Rainha-mãe da Inglaterra festeja 101 anos A rainha-mãe Elizabeth, sem se deixar abater pela recente crise de anemia, saudou alegramente hoje milhares de admiradores que se reuniram para comemorar seus 101 anos. Jovens e velhos, da capital e do interior, se alinharam ao longo da rodovia que leva à residência Clarence House, da rainha-mãe, e superlotaram a ampla rua que segue até o Palácio de Buckingham. Muitos permaneceram por horas para poder dar uma olhada na mãe da rainha Elizabeth II, e ela não os desapontou. Quando foi levada ao hospital central de Londres na quarta-feira com anemia para receber uma transfusão de sangue, a rainha-mãe deixou claro que queria estar em casa para comemorar seu aniversário. Pequena e frágil num casaco turqueza pálido e de chapéu, ela saiu pelos portões da sua residência logo depois das 11 da manhã (horário local), sendo muito aplaudida. Uma banda tocou Parabéns para você. Assessores colocaram uma cadeira atrás da rainha-mãe, mas, com exceção de um breve momento, quando pareceu ter perdido o equilíbrio, ela a ignorou e ainda teve disposição de se dirigir até a multidão e conversar com vários súditos.