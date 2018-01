Rainha-mãe deixou dívida de US$ 1,5 milhão A rainha-mãe da Inglaterra deixou uma dívida estimada em mais de US$ 1,5 milhão, escreveu hoje o jornal Times de Londres. "As dívidas da rainha-mãe são de apenas US$ 1,5 milhão. Esse dinheiro era pessoal e o Palácio quer deixar a memória da avó real em paz. Não foi um mulher que esbanjava dinheiro de maneira excessiva, como muita gente acreditava", disse um porta-voz. A mãe da rainha Elizabeth II deixou para sua filha uma herança em peças de arte e jóias estimada em mais de US$ 60 milhões e, de acordo com o Times, por ter sido apenas de objetos e não de dinheiro, a monarca não deverá pagar os altíssimos impostos correspondentes. "As obras de arte estão sendo exibidas nas galerias reais inauguradas no mês passado. Qualquer pessoa neste país - seja da família real, ou do público em geral - que coloque em exposição nacional um objeto de valor está isenta de pagar impostos ao Estado", explicou o porta-voz da rainha.