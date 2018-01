Rainha-mãe é "desinfetada" contra aftosa Nem a fama de ?membro mais querido? da família real da Inglaterra livrou a rainha-mãe Elizabeth, de 100 anos, do procedimento adotado contra a expansão da febre aftosa. Antes de assistir a uma corrida de cavalos, ela e sua delegação tiveram de limpar os sapatos em um tapete com desinfetante. Apesar do incômodo, a rainha-mãe saiu feliz: um de seus cavalos, Bella Macrae, venceu a corrida de obstáculo