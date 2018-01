Rainha-mãe está ficando cega Elizabeth, a rainha-mãe da Grã-Bretanha, está perdendo a vista gradualmente. A informação foi divulgada ontem pelo jornal Sunday People. Aos 101 anos, ela reconhece os amigos e os empregados por meio de suas vozes. E, segundo a publicação, trata-se de "uma tragédia" para uma mulher que está extremamente lúcida. A rainha Elizabeth II e o príncipe Charles visitam regularmente a rainha-mãe para "mantê-la com o espírito alto, mas estão todos preocupados com ela", informou o jornal. "É terrível e não podemos fazer mais do que desejar que esta não seja a gota que faça transbordar o vaso", lamentou uma fonte citada pelo Sunday People.