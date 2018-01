Rainha Máxima da Holanda vai ao funeral do pai na Argentina

BUENOS AIRES - A rainha Máxima da Holanda se despediu nesta quinta-feira, 10, do seu pai, Jorge Zorreguieta, ex-ministro da ditadura argentina, ao lado de seu marido, o rei Williem-Alexander, e suas três filhas, que interromperam suas férias na Europa para comparecer ao funeral, perto de Buenos Aires.

Zorreguieta, homem do rico campo argentino e ministro da Agricultura entre 1976 e 1983, morreu aos 89 anos na terça-feira em Buenos Aires, vítima de um linfoma complicado por uma infecção respiratória.

A monarca, de 46 anos, chegou à capital argentina no sábado passado para visitar o pai e acompanhá-lo em seu leito.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Sua majestade o rei Williem-Alexander e a rainha Máxima anunciam com tristeza a morte de Jorge Zorreguieta", confirmou o governo holandês em um comunicado na terça-feira à noite.

O funeral foi "privado" com a presença do casal real e suas três filhas, as princesas Amalia, Alexia e Ariane, segundo a declaração. / AFP