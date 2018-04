Rainha quer bisneto antes de suas férias

Em visita a Lake District, no norte da Grã-Bretanha, ontem, a monarca disse que gostaria que bisneto chegasse antes de suas férias, na próxima semana. "Não me importa se menina ou menino. Eu gostaria muito que chegasse antes de eu sair de férias", disse a crianças da escola primária Wiggonby Church of England.

Ela foi a segunda integrante da família real a manifestar publicamente, esta semana, a ansiedade pela chegada do bebê. Independentemente do sexo, o filho do príncipe William e de Kate será o terceiro na linha sucessória ao trono, depois do pai e do avô, o príncipe Charles.

As informações sobre a data para a qual o bebê é esperado são vagas - na Grã-Bretanha, a maioria dos partos é normal e, portanto, o dia e horário são imprevisíveis. Desde que Kate entrou no último mês de gravidez, jornalistas de todo o mundo têm se acotovelado na entrada do Hospital St. Mary, em Londres, onde ela dará à luz.

A mulher do príncipe Charles, Camilla Parker-Bowles, disse no começo da semana que todos na família estavam "esperando ao lado do telefone" pela notícia do nascimento, que deveria ocorrer até o fim da semana.

Por tradição, a rainha será a primeira a ser informada, com uma nota escrita à mão levada do hospital ao Palácio de Buckingham. / REUTERS