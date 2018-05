Rainha Sofia da Espanha e os príncipes Felipe e Letizia estão para Londres

LONDRES - A rainha Sofia da Espanha, o príncipe Felipe, herdeiro da coroa espanhola, e sua esposa, a princesa Letizia, chegaram em Londres nesta quinta-feira, 28. Nesta noite eles assistirão a um jantar privado oferecido por ocasião do casamento do príncipe William e Kate Middleton, que acontece amanhã, 29.

Os representantes da Casa Real espanhola fazem parte dos mais de 40 membros da realeza estrangeira convidados ao casamento, que será realizado na Abadia de Westminster. O enlace de William e Kate será oficiado pelo arcebispo de Canterbury e primaz da Igreja Anglicana, Rowan Williams.

Os príncipes Felipe e Letizia foram há menos de um mês os anfitriões do pai do noivo, o príncipe Charles, herdeiro da coroa britânica, em sua última visita oficial à Espanha, a primeira feita junto de sua esposa, Camila, duquesa da Cornualha.

O programa desta visita, centrada na promoção dos vínculos comerciais e de investimentos para favorecer a economia sustentável, incluiu um almoço com os reis, uma reunião com o presidente do Governo, José Luis Rodríguez Zapatero, e vários encontros com representantes do cenário econômico.