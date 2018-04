Raio X do discurso Extremismo - Khamenei disse que líderes da oposição são os únicos responsáveis pela onda de violência. ?Demonstrações de rua são inaceitáveis? Ingerência - ?Potências estrangeiras? tentam minar a República Islâmica, disse o líder supremo. ?Não precisamos de conselhos? Legitimidade - Para Khamenei, os 85% de comparecimento na votação mostram ?confiança do povo no regime islâmico? Calma - Líder pediu fim das manifestações e tranquilidade Apoio às urnas - Khamenei exortou todos a aceitar resultados