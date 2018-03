Raios deixam 5 crianças mortas em área rural do México Cinco crianças morreram e nove pessoas ficaram feridas na região central do México quando dois raios atingiram uma cruz de metal situada no alto de uma colina. No local do acidente, as vítimas decoravam a cruz, de aproximadamente dez metros de altura, para um feriado religioso no próximo dia 3 de maio, informaram autoridades nesta segunda-feira. A tragédia ocorreu na tarde de domingo em uma área rural perto da cidade de Santa Maria del Rio, no Estado de San Luis Potosi, cerca de 300 quilômetros ao norte da Cidade do México. As crianças faziam parte do grupo que limpava e decorava a área, preparando-a para a celebração católica do Dia da Cruz Sagrada. As outras nove pessoas atingidas sofreram ferimentos graves durante os relâmpagos e foram levadas para o hospital central do Estado, de acordo com fontes do governo local. Entre 25 e 30 pessoas estavam reunidas no alto da colina, conhecida como El Original, onde está a cruz de metal, construída sobre uma base de concreto. Quando começou a chover, segundo testemunhas, os dois raios logo atingiram a base da cruz, onde estavam as pessoas. Entre os mortos estão dois meninos de 13 anos, um de 14 e duas garotas de 10 e 12 anos.