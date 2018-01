Raios matam dez pessoas no Iêmen Violentas tempestades elétricas ao longo da última semana resultaram na morte de dez pessoas e destruíram diversas casas no Iêmen, informa a polícia. Sete membros de uma família morreram quando a casa onde moravam desabou depois de ser atingida por um raio em Al-Hudaydah, 223 quilômetros a oeste de Sanaa, a capital iemenita, disse uma fonte policial sob condição de anonimato. De acordo com a polícia, outro raio causou três mortes em Dhamar, no sudoeste do país.