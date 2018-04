Raiva na capital parece tão densa quanto a poluição Ela estava às lágrimas como muitas mulheres nas ruas da maltratada capital iraniana. "Largue sua caneta e papel e venha nos ajudar", disse ela, apontando para o meu caderno. "Não há liberdade aqui." E ela se foi, perdida em meio à multidão reunida perto do Ministério do Interior, que cuspia picapes cheias de soldados da tropa de choque vestidos de preto. A "onda verde" da euforia pré-eleitoral no Irã ganhou uma tonalidade preta. Mais adiante, na rua onde fica o abandonado escritório central da campanha do reformista Mir Hossein Mousavi, os policiais invadiram o local, afugentando as pessoas e as espancando. A raiva era tanta que podia ser sentida no ar, mais densa do que a poluição, tão amarga quanto as esperanças esmagadas. Tudo o que vi sugere que Mousavi foi roubado, e o povo iraniano, enganado, por meio do que o moderado chamou de golpe oficial de "mágica". Duas horas após o encerramento das eleições, contrariando a prática anterior e as regras eleitorais, o ministro do Interior, por meio da agência de notícias estatal, anunciou uma vitória esmagadora de Mahmoud Ahmadinejad. Por todo o país, em regiões de grande disparidade étnica, incluindo áreas de maioria azari que demonstravam grande apoio a Mousavi (ele próprio de etnia azari), a vantagem de Ahmadinejad praticamente não oscilou, consolidando um resultado oficial de 62,63% dos votos. Trata-se de 24,5 milhões de votos, 8 milhões a mais do que ele obteve oito anos atrás. Ahmadinejad teria vencido até nas cidades natais dos outros candidatos, incluindo a terra natal de Mousavi. A vitória se deu enquanto o Ministério do Interior estava fechado; as páginas da oposição na internet tinham sido desativadas; mensagens de texto eram interrompidas; telefones celulares eram bloqueados; o acesso à internet era impedido; dúzias de opositores eram presos; universidades eram fechadas e uma demonstração de força era orquestrada para garantir o resultado diante de um público incrédulo. As multidões acusaram o golpe de Estado. Elas gritavam "marg bar dictador" - "Morte ao ditador". Há muito defendo o diálogo com o Irã, ideia que continuo apoiando, mas em nome dos milhões de fraudados, acredito que Barack Obama deva agora respeitar um intervalo decente antes de retomar as iniciativas. Equivoquei-me ao subestimar a brutalidade e o cinismo de um regime que compreende a utilidade da falta de escrúpulos. "Este é o meu país", disse-me uma jovem, com a voz entrecortada. "Isto é um golpe. Eu poderia ter ficado trabalhando na Europa, mas voltei pelo meu povo." E ela também chorou. "Não chore, tenha coragem", um homem a repreendeu. Ele era do Ministério do Interior. Mostrou seu cartão de identificação. Disse que trabalhava lá havia 30 anos. Disse que não o tinham deixado entrar; nem a maioria dos outros funcionários. Disse que os votos jamais foram contados e os números foram simplesmente atribuídos aos candidatos. Ele disse que perguntou à polícia por que tamanha opressão. Afirmou que combateu na guerra entre Irã e Iraque, de 1980 a 1988, que seu irmão era um mártir, e agora a juventude dele parecia ter sido desperdiçada. Citando o poeta épico Ferdowsi, ele disse: "Se não houver Irã, não quero existir." *Roger Cohen, colunista, é especialista em política externa