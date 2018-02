Rajoy defende que UE aplique acordos da cúpula O presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, defendeu neste sábado que a União Europeia coloque em andamento "sem vacilar" as decisões adotadas na reunião de cúpula realizada no final de junho e com a "mesma energia e rapidez" com a qual a Espanha está tomando medidas difíceis contra a crise. Rajoy fez os comentários durante sua participação no curso de verão organizado pela Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, uma fundação ligada ao Partido Popular, em Navacerrada.