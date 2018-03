Rajoy presta contas para conter escândalo de corrupção

As contas apareceram hoje no site oficial de Rajoy e indicam que ele teve corte salarial de 240 mil (US$ 320.780), para 75 mil euros (US$ 100.240) como premiê. Os dados, no entanto, datam de 2003, ano em que ele foi nomeado candidato pelo Partido Popular.

O escândalo emergiu depois que o jornal El Pais publicou matéria em 31 de janeiro sobre os livros contáveis do tesoureiro do partido, Luis Barcenas, revolvendo os últimos 20 anos. Segundo o diário, os documentos mostravam supostos pagamentos em dinheiro aos principais líderes do partido, incluindo Rajoy. As informações são da Associated Press.