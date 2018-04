Ralph Nader lança candidatura à presidência dos EUA

Ralph Nader, um conhecido defensor dos direitos do consumidor, anunciou neste domingo, 24, mais uma de suas campanhas para tornar-se presidente dos EUA. Veja também: Denúncia sobre relação com lobista é 'difamação', diz McCain Hillary tenta tirar credibilidade de Obama em debate Guterman: Hillary acabou? Pense de novo Confira a disputa em cada Estado Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Nader, que completa 74 anos de idade nesta semana, falou sobre sua candidatura no programa 'Meet the Press', do canal NBC, afirmando que "nem os democratas nem os republicanos tentavam solucionar os problemas enfrentados pelos norte-americanos." O candidato concorreu à presidência também em 2000, quando conseguiu cerca de 2,7% dos votos como candidato do Partido Verde e teve peso na decisão final da disputa. Ele também disputou o cargo em 2004 como candidato independente, obtendo somente uma minúscula fatia dos votos - 0,3%. Muitos democratas culpam Nader pela vitória de George W. Bush em 2000, quando o atual presidente venceu por pouco o então candidato do Partido Democrata, Al Gore. Eles acreditam que, se o nome de Nader não constasse da cédula eleitoral usada na Flórida, Gore teria vencido, de forma inconteste, a disputa e seria hoje o presidente no lugar de Bush. Nader descreveu Washington como um "território dominado pelas empresas" e que faz o governo agir contra os interesses de sua própria população. "Nesse contexto, decidi concorrer à presidência", afirmou o candidato. Repubicanos dão as boas-vindas Logo após o anúncio da candidatura, o pré-candadito republicano, Mike Huckabee, disse a rede CNN que Nader "é naturalmente bem-vindo à disputa", devido a captação de votos dos democratas pelo candidato em suas últimas campanhas.