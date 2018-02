Ramadã começa 6ª na maior parte dos países do Golfo O mês muçulmano do Ramadã começa na sexta-feira na Arábia Saudita e na maioria dos países do Golfo Pérsico. Conselhos religiosos da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Kuwait disseram que a lua crescente foi avistada na noite de quinta-feira, o que indica o último dia do mês que precede o Ramadã.