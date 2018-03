Ramos Horta anuncia hoje se aceita cargo na ONU

O presidente do Timor-Leste, José Ramos Horta, anunciará nesta quinta-feira, 26, se aceita o cargo de Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que lhe foi oferecido pelo secretário-geral Ban Ki-moon, indicou um porta-voz da Presidência. Ramos Horta, de 58 anos e Nobel da Paz, foi encorajado pelos Governos de Brasil, Austrália e Portugal a aceitar o posto em substituição à canadense Louise Arbour. Fontes do escritório do porta-voz indicaram que o governante timorense pode anunciar publicamente sua decisão até as 4h30 (de Brasília). Ramos Horta ocupa a Presidência do Timor-Leste desde as eleições presidenciais de 2007, nas quais conquistou em segundo turno um mandato de cinco anos. No dia 11 de fevereiro, ele ficou gravemente ferido em um atentado perpetrado pelo comandante rebelde Alfredo Reinado, que morreu na tentativa de assassiná-lo. O governante foi trasladado em coma à Austrália com três balas em seu corpo, e passou dois meses em uma clínica de Darwin antes de retornar a seu país, no dia 17 de abril. O Timor-Leste conquistou a independência em 20 de maio de 2002, como uma das nações mais pobres do mundo, após 24 anos de ocupação indonésia e uma violenta transição que deixou a nação em ruínas, em 1999. A ONU se encarregou de reconstruir o território e prepará-lo para a independência.