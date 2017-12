Ramos Horta culpa Indonésia pela morte de jornalistas O primeiro-ministro timorense, José Ramos Horta, afirmou nesta terça-feira estar convencido de que em 1975, durante a ocupação do Timor Leste, as forças especiais da Indonésia assassinaram cinco jornalistas, cujas mortes estão sendo investigadas esta semana por um tribunal de Sydney. Os britânicos Brian Peters e Malcolm Rennie, os australianos Greg Shackleton e Tony Stewart e o neozelandês Gary Cunningham foram os únicos jornalistas estrangeiros que ficaram no Timor para cobrir a invasão indonésia, que causou a morte de mais de 200 mil timorenses. "Sei muito bem o que aconteceu em outubro de 1975 em Balibo. Os jornalistas foram surpreendidos, desarmados e brutalmente assassinados pelas forças especiais da Indonésia", disse Ramos Horta aos jornalistas em Díli. O prêmio Nobel da Paz acrescentou que ele esteve um dia antes de sua morte com os jornalistas, que trabalhavam para várias redes australianas. A versão oficial da Indonésia é de que os cinco ficaram presos entre o fogo do Exército indonésio e dos independentistas timorenses em Balibo, onde começou a invasão. "A verdade há de prevalecer para a tranqüilidade das famílias dos cinco jornalistas", disse Ramos Horta. O primeiro-ministro pediu aos timorenses que presenciaram o crime que colaborem na investigação aberta na segunda-feira pelo tribunal forense de Sydney.