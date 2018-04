Ramos Horta expressa preocupação com estabilidade do Timor

Ramos Horta, em conversa com sua sobrinha Melissa no Royal Hospital, da cidade australiana de Darwin, pediu paz e disse não guardar rancor pelo ataque de 11 de fevereiro. O presidente do Timor Leste manifestou sua preocupação com a instabilidade de seu país, ao trocar pela primeira vez algumas palavras com sua família desde que sofreu um atentado. Veja Também Leia entrevista de Ramos-Horta ao 'Estado' Ramos-Horta é figura central há 30 anos Miséria e violência: combustíveis da crise Os médicos começaram a tirá-lo dos sedativos, mas o presidente permanecerá na unidade de tratamento intensivo por mais tempo que o previsto. "Estamos muito contentes com sua rápida recuperação, esperamos que ele se recupere completamente, no entanto, pode levar ainda alguns meses" explicou doutor Paul Goldrick. Ramos-Horta havia sido levado de avião ao hospital depois de ser alvejado a tiros pelos rebeldes em frente à sua casa em Díli, capital do Timor Leste. No mesmo ataque, o líder rebelde Alfredo Reinado foi morto na troca de tiros com força de segurança. Tropas australianas e Agentes do FBI chegaram ao Timor Leste para ajudar nas investigações, que buscam cera de 30 suspeitos, todos militares rebeldes leais a Reinado. O grupo protagonizou a onda de violência que varreu o país após a expulsão de 598 militares do Exército, em maio de 2006. Na ocasião, pelo menos 37 pessoas foram mortas em várias semanas de combates e mais de 150 mil timorenses foram obrigados a deixar suas casas.