Ramos Horta rejeita candidatura a cargo na ONU

O presidente do Timor-Leste, José Ramos Horta, anunciou nesta sexta-feira, 27, que continuará governando seu país e não se candidatará ao cargo de Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. "Decidi não apresentar minha candidatura para o cargo de Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, e ficarei no Timor-Leste no futuro próximo", disse Ramos Horta em entrevista coletiva em Díli. Os Governos de Brasil, Austrália e Portugal tinham expressado seu respaldo à nomeação de Ramos Horta, de 58 anos e Nobel da Paz, para substituir a canadense Louise Arbour.