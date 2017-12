Rancho Santa Fé é a cidade mais rica dos EUA, diz Censo As escolas são excelentes, quase não há delinqüência e o sol brilha 320 dias por ano. Só os residentes podem ser membros do clube de golfe. O Rancho Santa Fé, uma comunidade de 5.000 habitantes situada a cerca de 50 km ao norte de San Diego, é a mais rica do país, segundo o Censo publicado nesta terça-feira. "É um lugar maravilhoso", disse Annie Pérez, dona do café mexicano Bolero, no centro da vila. A renda per capita de mais de US$ 113.000 coloca o Rancho Santa Fé acima de Atherton e Woodside, duas comunidades próximas de San Francisco; também acima de Palm Beach, na Flórida, e de Bloomfield Hills, no Michigan, aponta o Censo. Indian River Shores, na Flórida, obteve o primeiro lugar em 1990 mas agora passou para o sétimo. No ano passado, o Rancho Santa Fé já era o lugar mais caro do país para se comprar uma casa. O preço médio de uma residência é de US$ 1,7 milhão, segundo a Data Quick Information Systems de San Diego. O que mais está atraindo os americanos ricos? Sobretudo uma coisa: o jeito acolhedor do lugar. A atmosfera rural do Rancho Santa Fé tem sido cuidadosamente preservada ao longo de 74 anos por uma série de normas estritas, conhecidas como o Pacto de Proteção. ?Porta do Céu? A maior parte das propriedades tem no mínimo 2 acres (mais de 8.000 metros quadrados). Todas as casas devem seguir padrões ditados por um conselho de arquitetura que se autodenomina Júri da Arte. "Para comprar uma propriedade aqui é preciso gastar muito dinheiro", disse Keith Behner, diretor de planejamento do Rancho Santa Fé. "Mas, uma vez que se tenha investido, não é preciso se preocupar com que se construa ao lado uma mansão de cores berrantes como o vermelho", acrescentou. Só os residentes podem ser membros dos clubes de golfe e de tênis ou usar as pistas de jogging e de hipismo. Não há correio a domicílio, e os muros, cercas e postes de iluminação estão proibidos nas zonas residenciais para não interferirem na sensação de vida rural. Muitos se sentem tão seguros ali que nem trancam as portas de seus automóveis. Diz-se que o presidente da Microsoft, Bill Gates, a cantora Jewel e o sultão do Brunei têm propriedades aqui, afirmou Lorine Wright, editora da Revista Rancho Santa Fé. Mas o povoado é tristemente célebre pelo pior suicídio em massa em território americano. O de 39 membros do culto "Porta do Céu", em 1997, que esperavam desfazer-se de seus "contêineres" terrestres e alcançar uma nave espacial que, segundo eles, seguia o cometa Hale-Bopp.