Rangun amanhece sob vigilância policial e militar

As ruas de Rangun, a principal cidade birmanesa e palco das maiores manifestações contra a Junta Militar, amanheceu nesta quinta-feira, 4, vigiada por patrulhas militares. Segundo os meios de imprensa da dissidência no exílio, a presença militar é especialmente ostensiva no centro velho da antiga capital e em um de seus centros espirituais, o grande pagode de Shwedagon. O desdobramento militar desta quinta-feira acontece uma semana depois que Rangun viveu o dia mais sangrento desde que os monges budistas lideraram os protestos para exigir a democratização do país. O saldo foi de dez mortos pela ação dos soldados, incluindo um fotógrafo japonês. Na quarta-feira, testemunhas e fontes da dissidência denunciaram que famílias inteiras foram tiradas de suas casas pelos soldados na parte antiga de Rangun e conduzidas em caminhões para um destino desconhecido.