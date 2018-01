Rapaz morre em acidente no Metropolitan Museum, em NY O funcionário terceirizado Marcin Kielar, de 26 anos, morreu após cair em um painel de vidro no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nesta sexta-feira. O rapaz estava fazendo um serviço de manutenção em uma das janelas no museu. Ninguém mais ficou ferido. Kielar, funcionário da R. Smith Restoration, estava fazendo um trabalho de vedação quando sofreu o acidente e caiu na instalação do Templo Egípcio de Dendur, disse o porta-voz do Metropolitan, Harold Holzer. Ainda não foram detalhadas as circunstâncias do ocorrido, mas Kielar deveria estar trabalhando em um andaime suspenso próximo ao teto. A R. Smith Restoration não se manifestou sobre o acidente. O Templo de Dendur ficará fechado até terça-feira.