Rapidez na ação nuclear do Irã preocupa AIEA

O Irã tem acelerado sua produção de urânio enriquecido nos últimos quatro meses, informou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) aos 35 países que compõem o organismo da ONU e ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. A informação consta de um relatório secreto que deixa patente, mais uma vez, a preocupação do órgão de controle quanto às intenções de Teerã com sua atividade nuclear.

"A agência (internacional de monitoramento) continua a ter sérias preocupações sobre as possíveis dimensões militares do programa atômico do Irã", afirma o relatório do organismo, que na terça-feira declarou como "fracassada" sua mais recente missão de inspeção na república islâmica e retirou seus funcionários do país. A AIEA alegou que Teerã, "lamentavelmente", não estava colaborando com seu trabalho.

Segundo o relatório obtido ontem pelas agências internacionais de notícias, a capacidade de processamento de urânio na usina de Natanz aumentou mais de 40%. O número de unidades de separação de isótopos foi de 37, em novembro, para 52. Cada equipamento conta com 170 centrífugas.

A agência nuclear da ONU afirma que nas instalações de Fordo, ao norte de Qom - onde a atividade também se intensificou, segundo o organismo -, quase 700 centrífugas enriquecem urânio a concentrações em torno de 20%. Essa usina preocupa particularmente o Ocidente e Israel. Estima-se que suas instalações estejam a 80 metros de profundidade, o que lhe garante uma boa proteção contra eventuais ataques aéreos de americanos e israelenses.

O relatório do organismo de monitoramento da ONU diz ainda que, no último ano, o Irã triplicou sua capacidade de enriquecimento de urânio a 20%. Segundo a agência, desde o início de 2010, 110 quilos de urânio processado a 20% foram produzidos no país persa. O urânio enriquecido pode ser usado para gerar energia - fim para o qual Teerã alega destinar sua produção. A 20%, o material tem aplicações médicas. Segundo especialistas, uma bomba atômica precisa de pelo menos 250 quilos do material, processado a um mínimo de 90%, para funcionar.

O diretor-geral da AIEA, Yukiya Amano, pede no documento que Teerã garanta o acesso a Parchin, uma instalação militar nas proximidades da capital iraniana na qual a agência suspeita que haja possíveis atividades relativas a um arsenal nuclear.

Segundo o relatório, o Irã não conseguiu explicar de maneira convincente um desaparecimento de urânio ocorrido no país. Diplomatas afirmam que a quantidade do material "desaparecido" é suficiente para a realização de testes em mísseis capazes de transportar ogivas nucleares. / REUTERS e AP