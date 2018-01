Rapper alemão do Estado Islâmico morre em bombardeio na Síria

DAMASCO - Um rapper alemão que combateu ao lado do Estado Islâmico (EI) e se casou com uma tradutora do FBI que devia espioná-lo, morreu em um bombardeio aéreo na Síria, segundo um site de monitoramento de grupos jihadistas.

+ Agente do FBI casou-se com seu alvo no Estado Islâmico

Denis Cuspert, que era conhecido pelo nome artístico de Deso Dogg, virou um dos mais famosos combatentes ocidentais do grupo jihadista ao aparecer em inúmeros vídeos de propaganda, inclusive em um em que é visto com o que parece ser uma cabeça cortada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O alemão, originário de Gana, morreu na quarta-feira, em um bombardeio na cidade de Gharanij, província síria de Deir Ez Zor, indica um comunicado da pró-jihadista Wafa Media Foundation, traduzido para o inglês do americano SITE. O EI também postou oito fotos no Telegram do que afirma ser o corpo ensanguentado do combatente.

A morte de Cuspert já havia sido anunciada em outras ocasiões, até mesmo pelo Pentágono. Daniela Greene, a tradutora do FBI que operava como agente disfarçada para espionar Cuspert, teria fugido em junho de 2014 para a Síria para se casar com ele, depois de se apaixonar pelo jihadista, segundo documentos da justiça americana.

+ 'Califado virtual' do Estado Islâmico bate em retirada na internet

Greene, que foi detida ao voltar aos Estados Unidos, declarou-se culpada de falso testemunho em referência ao terrorismo internacional e foi condenada a dois anos de prisão. Cuspert jurou lealdade ao líder do EI, Abu Bakr al-Bagdadi, e era responsável por recrutar combatentes alemães.

Ele teria ameaçado o ex-presidente Barack Obama, assim como cidadãos alemães e americanos, e incentivou muçulmanos ocidentais a realizar atentados. / AFP