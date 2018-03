Rapper brasileiro é acusado de estuprar duas mulheres na Grã-Bretanha

O rapper brasileiro Aggro Santos está sendo acusado de estupro de duas mulheres.

Nascido no Brasil, mas criado na Grã-Bretanha, ele ficou famoso ao participar de um reality show da rede de TV britânica, ITV, em 2010, quando ficou entre os últimos seis competidores.

Ele nega as acusações de estupro que estão sendo julgadas no tribunal de Chichester, na Inglaterra.

O primeiro incidente teria ocorrido na cidade de Yeovil, em setembro de 2010. O outro em Chichester, em maio de 2011, quando ele estaria acompanhado do amigo Tyrelle Ritichie, 21 anos. Ritchie também nega as alegações de estupro.

Yuri Santos nasceu em São Paulo, mas foi criado em Balham no sul de Londres. Transformou-se em Aggro Santos ao lançar o seu primeiro CD single, Candy, em 2010, que contou com a participação da cantora Kimberly Watts, ex-integrante do grupo Pussy Cat Dolls. A música chegou a alcançar a quinta posição nas paradas britânicas em 2010. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.