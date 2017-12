Ratos invadem mansões de ricos e famosos em Los Angeles As mansões dos ricos e famosos de Beverly Hills foram invadidas por ratos e, como se estivessem de férias, os roedores nadam nas piscinas, devastam os jardins exóticos e roubam a comida dos cães de estimação, informou hoje o The New York Times. Segundo o jornal nova-iorquino, um "exército" de ratos, que aparentemente perdeu o medo ao homem, invadiu Los Angeles e se instalou nos verdes bairros milionários da cidade, de Beverly Hills a Pacific Palisades. Depois de quatro "suaves" invernos consecutivos, a população de ratos se multiplicou na área de Los Angeles até provocar nos últimos meses (e também por efeito dos incêndios florestais) uma verdadeira invasão da capital do cinema. De acordo com o jornal, pelo menos meia dúzia de restaurantes no famoso Santa Monica Promenade tiveram que fechar suas portas na últimas semanas por causa da incômoda presença dos ratos. Além disso, afirma o NYT, várias festas realizadas em jardins foram arruinadas nas famosas residências ao norte e ao sul da Sunset Boulevar depois da chegada dos roedores, que se apoderaram dos bufês. Apesar dos protestos dos cidadãos, as autoridades de Beverly Hills se recusam, por enquanto, a tomar a solução mais solicitada: combater os ratos com um exército de gatos. "Isto apenas complicaria as coisas", afirmou um porta-voz do município de Beverly Hills.