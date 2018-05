Raúl: acumular propriedades não será permitido em Cuba

Os delegados do Partido Comunista estão reunidos em Havana para ratificar as reformas econômicas propostas pelo governo no ano passado. Trata-se do primeiro congresso realizado pelo Partido Comunista cubano desde 1997. O encontro terá quatro dias de duração.

Antes do início do encontro Raúl Castro disse que acredita que este será o último congresso partidário chefiado por ele e por seus companheiros na revolução de 1959.

Depois de assumir definitivamente a presidência de Cuba, em 2008, Raúl Castro apresentou uma série de propostas destinadas a reformar o sistema socialista do país e há expectativa de que mais detalhes sobre os planos do governo para os próximos anos venham à tona no congresso que se inicia hoje e se estenderá até terça-feira.

Antes da abertura do congresso, Raúl presidiu uma grande parada cívico-militar para marcar os 50 anos da frustrada invasão da Baía dos Porcos por dissidentes financiados pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA, por suas iniciais em inglês).

Milhares de soldados marcharam pela Praça da Revolução ao som de marchas militares enquanto helicópteros e caças em formação de combate sobrevoavam o local. Centenas de milhares de cubanos acompanhavam a marcha, o que deixou o restante de Havana praticamente deserto.

"Vida longa a Fidel! Vida longa a Raúl! Vida longa ao Partido Comunista de Cuba!", bradou a locutora do evento. Participantes respondiam com vivas.

O presidente de Cuba, Raúl Castro, que era o chefe das Forças Armadas do país antes de suceder seu irmão Fidel à frente do governo, apareceu em trajes militares para a ocasião. Acompanhado de dignitários em uma tribuna, Raúl acenava e saudava as tropas. Fidel não foi visto. As informações são da Associated Press.