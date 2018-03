Raúl Castro cogita possibilidade de aposentar-se

Raúl comentou o assunto durante uma aparição ao lado do primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, nesta sexta-feira. O presidente cubano observou que está prestes a completar 82 anos de idade e acrescentou: "Tenho o direito de me aposentar, você não acha?"

A expectativa é de que Raúl seja empossado no domingo para um novo mandato de cinco anos. Ele pediu às pessoas que escutem atentamente a seu discurso nesse dia e assegurou que será "interessante". As informações são da Associated Press.