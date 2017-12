Raúl Castro diz que é preciso abrir caminho para jovens O presidente interino de Cuba, Raúl Castro, disse na sexta-feira que o dever da sua geração é "abrir o caminho para as novas gerações, os novos dirigentes". "Mas não dirigentes de proveta, porque ser um quadro profissional da Juventude Comunista (UJC) representa um sacrifício", afirmou o irmão mais novo do presidente Fidel Castro, ao encerrar o quinto plenário do Comitê Nacional da organização. O também ministro da Defesa reconheceu o trabalho da organização juvenil em temas relacionados com a defesa do país, informou a televisão estatal. Ele destacou o papel das jovens que se incorporaram ao serviço militar voluntário feminino. "Mais uma vez podemos afirmar que nos sentimos orgulhosos da juventude cubana", disse Raúl Castro. Ele falou também dos compromissos e desafios dos jovens para preservar a continuidade da revolução cubana. Na sua opinião, o desafio das novas gerações é assumir a mudança dos tempos, do sacrifício e entrega ao sistema social cubano. Além disso, insistiu na necessidade "de formar dirigentes mais identificados com a prática de suas profissões e de acordo com a política de quadros como garantia da continuidade da revolução", acrescentou a televisão estatal. Raúl Castro assumiu em 31 de julho de 2006 a chefia do governo cubano devido a uma delicada operação intestinal a que foi submetido Fidel Castro, cuja doença é considerada "segredo de Estado".