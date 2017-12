Raúl Castro diz que estado de saúde de Fidel está melhor O general Raúl Castro, irmão mais novo do presidente Fidel, afirmou, em declarações publicadas no jornal Granma, que o dirigente cubano está melhor, e agradeceu pelas milhares de mensagens de solidariedade e apoio que recebeu. Raúl criticou atitude do governo americano em relação ao estado de saúde de Fidel. Fidel Castro foi submetido a uma operação intestinal no dia 31 de julho, quando cedeu o poder provisoriamente a Raúl Castro. O ministro das Forças Armadas agradeceu, "em nome de todo o povo", os médicos e o pessoal especializado que atendeu a Fidel "de forma excelente, com um profissionalismo insuperável e sobretudo com grande amor e dedicação". "Isto foi um fator muito importante para a progressiva recuperação de Fidel. Além disso, a sua extraordinária natureza física e mental também têm sido essencial", afirmou. Ele agradeceu as mensagens de solidariedade "e respeito procedentes do mundo inteiro", especificamente a assinada há dez dias por "12 mil personalidades da cultura de mais de 100 países, entre eles vários prêmios Nobel". O manifesto condenou as declarações agressivas do governo dos Estados Unidos e "o caráter abertamente intervencionista do Plano Bush", acrescentou Raúl Castro. Raúl Castro disse ainda que "o povo cubano está dando uma contundente demonstração de confiança em si mesmo". "Nunca ignoramos as ameaças do inimigo. Seria irresponsável, ainda mais diante de um governo como o dos EUA, que declara com a maior desfaçatez que não aceita a Constituição cubana", ressaltou. Ele acusou o governo americano de agir "como se fosse o dono do planeta, dizendo que deve haver transição para um regime social que seja de seu agrado". Raúl Castro comentou as especulações sobre seus raros atos públicos. "Sempre fui discreto. Não costumo aparecer com freqüência em público. Só quando é necessário. Muitas tarefas relacionadas à defesa devem ser conduzidas com o máximo cuidado", afirmou.