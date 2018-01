Raul Castro diz que Fidel está se recuperando após cirurgia O atual presidente de Cuba, Raul Castro, disse que o seu irmão mais velho, Fidel, está andando com maior freqüência, e sua saúde está melhorando muito após a cirurgia intestinal, segundo a imprensa estatal relatou neste sábado. Ele também disse que Fidel está prestando muita atenção à atual batalha de Cuba contra a dengue, segundo o jornal do partido comunista Granma relatou em artigo de primeira página sobre a participação de Raul em um encontro dos líderes políticos das províncias nesta sexta-feira. "Ao mencionar Fidel, ele aproveitou a oportunidade para dizer que ele está melhorando e andando mais a cada dia", afirma o jornal. Em 31 de julho, Fidel anunciou que entregava o poder ao seu irmão mais novo, já que ele se recuperava de cirurgia. Detalhes sobre as condições do líder, de 80 anos, não foram divulgadas, e ele não aparece publicamente desde 26 de julho. Fotografias e vídeos das últimas semanas mostram Fidel de pijamas em encontros com líderes como o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e o secretário-geral da ONU, Kofi Annan. O ministro do Exterior cubano, Felipe Perez Roque, acredita que Fidel estará de volta, recuperado, no início de dezembro.