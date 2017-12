Raúl Castro diz que Fidel melhora e ´se informa sobre tudo´ O presidente provisório de Cuba, Raúl Castro, afirmou na quinta-feira que o chefe de Estado, Fidel Castro, "está melhor a cada dia", que faz muito exercício e que "se informa sobre tudo". "Fidel tem um telefone ao seu lado, está a par de todas as questões mais importantes, pergunta sobre tudo", disse Raúl Castro aos jornalistas após participar da inauguração da XVI Feira Internacional do Livro. "Por sorte, não me chama muito. Telefona mais para Carlos Lage (vice-presidente) e Felipe Pérez Roque (ministro das Relações Exteriores)", brincou o irmão mais novo do presidente, que assumiu o comando do país em 31 de julho do ano passado, quando Fidel Castro foi operado por causa de uma doença considerada "segredo de Estado". No dia 30 de janeiro, a televisão cubana divulgou imagens de um encontro do comandante-chefe com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. No vídeo, Fidel Castro apareceu com melhor aspecto que nas imagens mostradas de 28 de outubro. Em meados de janeiro, o jornal espanhol El País citou fontes do hospital Gregorio Marañón, de Madri, para afirmar que Castro apresentava um "quadro muito grave" devido a uma infecção intestinal e três cirurgias "fracassadas". O chefe do serviço de cirurgia do hospital, José Luis García Sabrido, havia dito no entanto, dias antes, após visitar Fidel Castro em Cuba, que "o estado de saúde do comandante cubano é bom" e que ele não tinha câncer nem uma "doença maligna". O embaixador venezuelano em Cuba, Alí Rodríguez, disse na quinta-feira em Caracas que a saúde do presidente cubano "melhora progressivamente". "O problema é que ele não podia ingerir alimentos, mas agora está comendo e por isso melhora significativamente", disse ele à emissora estatal "Venezolana de Televisión".