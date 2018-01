Raúl Castro encerra Cúpula com compromisso de revitalizar o Noal O presidente interino de Cuba, Raúl Castro, encerrou neste domingo a 14ª Cúpula do Movimento de Países Não-Alinhados (Noal), realizada em Havana, ratificando o compromisso da ilha em trabalhar para a revitalização da organização. "Trabalharemos para fazer um Movimento mais representativo" e "avançar na agenda comum em defesa de nossos interesses coletivos", disse Raúl Castro durante o encerramento do encontro, que teve um atraso de cinco horas sobre o horário previsto. "Atuaremos sempre tomando como base o princípio da solidariedade", acrescentou o segundo homem da hierarquia cubana. Raúl Castro apontou o fato de ter sobressaído o espírito de entendimento e o consenso em temas complexos, o que demonstra a decisão em "dar prioridade ao que une (os países do Noal) e enfrentar juntos os efeitos da ordem econômica e política imposta pelos poderosos, que não é algo apenas profundamente injusto, mas também insustentável". "Foi um grande exemplo da maturidade que depois de 45 anos está alcançando o Movimento", assegurou Raúl, que concluiu seu discurso agradecendo a atitude dos participantes em nome de Cuba e do presidente Fidel Castro, o grande ausente da reunião.