Raúl Castro expressa satisfação com visita de Medvedev

Em sua visita, o líder russo assinou 10 acordos bilaterais, incluindo um novo que atrela a enorme dívida cubana, estimada entre US$ 20 bilhões e US$ 30 bilhões, à Rússia. "Assinamos diversos acordos úteis e importantes", disse Medvedev, segundo a publicação do jornal, que escreveu também que o governo cubano concordou em comprar três aviões comerciais da Rússia.

Segundo o jornal, as conversas dos ex-aliados da Guerra Fria também envolveram acordos comerciais e de exploração de energia, no momento em que Cuba tenta investir mais agressivamente em sua riqueza de petróleo. A exploração da commodity é crucial para Cuba, que produz quase metade do petróleo que consome. As informações são da Dow Jones.