Raúl Castro faz sua primeira nomeação ministerial O Governo cubano designou o comandante da Revolução Ramiro Valdés Menéndez como novo ministro da Informática e Comunicações de Cuba, substituindo Ignacio González Planas, informa Nesta quinta-feira o jornal oficial "Granma". Uma nota oficial do Conselho de Estado afirma que a proposta do Birô Político do Partido Comunista concordou em promover Valdés e liberar González Planas, que deverá receber outras tarefas. É a primeira nomeação de um ministro desde que, há um mês, o líder cubano Fidel Castro anunciou que delegava temporariamente suas atribuições ao irmão Raúl, ministro das Forças Armadas e segundo homem na hierarquia política do país, após o líder cubano passar por uma cirurgia intestinal.