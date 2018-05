Raúl Castro: medidas econômicas reforçam socialismo

Cuba anunciou que demitirá meio milhão de funcionários de empresas estatais e começou a reduzir os subsídios dos quais os cubanos dependem para compensar os salários, que em média são de apenas US$ 20 mensais.

Castro disse que as mudanças são necessárias para elevar significativamente a baixa produtividade e que, uma vez que elas ocorrerem, o nível de vida começará a subir. Ele pediu a seus compatriotas que aceitem as medidas e advertiu que qualquer um que não o fizer ficará relegado.

Em discurso de duas horas no encerramento de uma reunião semestral da Assembleia Nacional da ilha, Castro disse que o futuro da revolução está em jogo. As informações são da Associated Press.