Raúl Castro propõe limite de mandato em Cuba

O presidente cubano, Raúl Castro, defendeu neste sábado que os cargos políticos importantes no país tenham, a partir de agora, um limite de até dois mandatos de cinco anos.

Em um discurso durante Congresso do Partido Comunista Cubano, Castro disse que a liderança do partido precisa de uma "renovação sistemática" e deve se submeter a uma intensa auto-crítica.

Castro, de 79 anos, assumiu o poder em 2008, sucedendo seu irmão Fidel. Juntos, eles já permaneceram 52 anos no poder.

A proposta de limitar o tempo de mandato políticos na ilha é inédita no regime comunista cubano.

Cinco anos

Boa parte do discurso do presidente foi focada em seus planos para reduzir o papel do Estado na economia e incentivar empreendedores privados.

Ele afirmou que levaria ao menos cinco anos para atualizar o modelo econômico cubano.

Segundo Castro, educação e saúde ainda seriam gratuitas, mas outros subsídios seriam cortados e o gasto com a área social, "racionalizado".

O presidente afirmou que 200 mil pessoas já se registraram para trabalhar como autônomas desde que as mudanças foram anunciadas (em outubro do ano passado) - o dobro do número atual de cubanos nessa situação.

No entanto, ele afirmou que o caráter socialista do regime cubano era "irreversível".

O congresso foi precedido por uma das maiores paradas militares vistas no país nos últimos anos. O evento marcava o 50º aniversário da tentativa frustrada de invadir Cuba, com o apoio da CIA, pela Baía dos Porcos.

Centenas de milhares de cubanos saíram às ruas em Havana para celebrar a data, vista como um triunfo sobre os Estados Unidos.