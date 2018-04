Raúl nomeia ministro da Economia como vice O presidente cubano, Raúl Castro, nomeou ontem o atual ministro da Economia, Adel Yzquierdo, vice-presidente do Conselho de Ministros. A nomeação de Yzquierdo, que estava no Ministério da Economia desde março, foi sugerida por Raúl com a aprovação do Conselho de Estado de Havana. Yzquierdo se juntará a outros sete vice-presidentes que atuam num conselho submetido a Raúl. O regime cubano tenta avançar uma série de reformas para liberalizar parte de sua economia.