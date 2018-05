Raúl prepara pacote para melhorar estatais O presidente interino de Cuba, Raúl Castro, prepara duas medidas para implementar um sistema de "aperfeiçoamento empresarial" no país. Segundo a imprensa oficial, as medidas, que ainda não foram divulgadas, introduzirão quatro novos sistemas de gestão: de capital humano, inovação, comunicação e ambiental. Raúl é visto como mais pragmático do que Fidel Castro em temas econômicos.