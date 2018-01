Raytheon vai equipar aeroportos no Iraque A Raytheon Co obteve um contrato de US$ 10,5 milhões para fornecer sistema de gerenciamento de tráfego aéreo aos aeroportos no Iraque. Em nota, a Raytheon informou que o contrato inclui opções de compra de equipamentos adicionais de até US$ 38,9 milhões. O trabalho da Raytheon, de acordo com o contrato, será restaurar a capacidade de controle do tráfego aéreo dos principais aeroportos no Iraque. A Raytheon, que obteve em 2002 uma receita de US$ 16,76 bilhões, irá fornecer equipamentos de assistência para navegação e aterrissagem, incluindo luzes de sinalização de pista, equipamentos de meteorologia, supervisão de radar e sistema de gerenciamento de tráfego.