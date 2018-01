Razões do governo espanhol para suspeitar do ETA Pela primeira vez desde as explosões, o grupo separatista basco ETA (Pátria Basca e Liberdade) saiu a público nesta sexta-feira para negar qualquer participação na carnificina. Mas o ministro do Interior, Angel Acebes, voltou a afirmar que a organização continua a ser a principal suspeita pelos atentados. E a suspeita se fundamenta em motivos sólidos: tentativas anteriores dos etarras de executar ataques semelhantes. No dia 24 de dezembro do ano passado, a Polícia Nacional prendeu dois terroristas do ETA - Gorka Loran e Garikoitz Arruarte - depois de descobrir que 50 quilos de explosivos estavam prontos para provocar um desastre igual ao de ontem, na estação de trem de Chamartín, também em Madri. O plano previa ativar duas maletas de explosivos, uma com 28 quilos e outra com um pouco mais de 20, às 15h55 do dia 24, horário em que a estação madrilena estaria apinhada. Um dos artefatos foi embarcado no comboio Intercity, que faz o percurso de Irún, no País Basco, a Madri, mas o foi trem detido na estação de Burgos ao meio-dia por agentes de segurança. A segunda bomba fora interceptada antes, quando era levada por Arruarte, que embarcava no mesmo trem às 8h30. O etarra estava com 28 quilos de explosivos, um detonador, um temporizador, um revólver e uma peruca. A essas explosões ? o ?golpe principal?, segundo a polícia - se seguiriam outras duas, no início da noite de Natal, na província de Aragão. A primeira delas, segundo os agentes, explodiu antes do tempo por falta de temporizador. O explosivo fora colocado nos trilhos da linha Zaragoza-Alsasua e só provocou danos materiais, que não chegaram a interromper o trânsito ferroviário. O outro artefato foi colocado na via férrea de Teruel, no caminho para Alcañiz e acabou sendo localizado antes de explodir, depois da confissão de um dos suspeitos.