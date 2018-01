´Razões nacionais´ adiam anúncio do novo governo da ANP Ahmed Yousef, assessor do primeiro-ministro designado da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Ismail Haniyeh, disse nesta quarta-feira, 7, à imprensa que, "por razões nacionais", não poderá anunciar a criação de um novo governo de unidade até o fim da próxima semana. Yousef não explicou quais são essas razões, e a informação - atribuída a Haniyeh, do movimento islâmico Hamas - causava surpresa em alguns meios jornalísticos, pois há poucos dias surgiu a formação da nova coalizão de governo. Segundo fontes palestinas, ouvidas nesta quarta pela rádio pública israelense, o presidente da ANP, Mahmoud Abbas, que negocia com Haniyeh a integração do próximo gabinete, quer reunir-se em Jerusalém com o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, antes de fazer o anúncio. A agência palestina Ma´an, com sede na cidade cisjordaniana de Ramala, informa que existem dois problemas ainda sem solução para a formação do novo governo: quem será o vice-primeiro-ministro (que deve ser um membro do Fatah) e quem assumirá o Ministério do Interior, que controlará os órgãos de segurança palestinos com mais de 25% do orçamento da ANP. Fontes do governo israelense previam o encontro de Olmert com Abbas, líder do movimento nacionalista Fatah, no domingo, mas a data oficial da reunião - a terceira entre ambos desde o fim de dezembro - ainda não foi definida. "A princípio, podemos dizer que será na próxima semana", disse a porta-voz do governo israelense para a imprensa estrangeira, Miri Eisin. A data exata, acrescentou, "talvez seja anunciada ainda na quarta". Abbas e Haniyeh já se reuniram três vezes desde domingo em Gaza, e a previsão é de que ocorra um novo encontro. O presidente interino do Conselho Legislativo Palestino (CLP), Ahmad Bahar, que mora na cidade de Khan Yunes da Faixa de Gaza, acredita que a coalizão entre seu movimento, o Hamas e o Fatah será concretizada em meados da próxima semana. Bahar disse à agência Ma´an que a maior parte das desavenças entre Abbas e Haniyeh foram superadas, exceto as divergências em torno de quem será o ministro do Interior. De acordo com o presidente interino do CLP, o principal candidato para a função é Hamuda Jarwan. No entanto, fontes ligadas à Presidência informaram que Haniyeh ofereceu na última terça-feira, 6, à noite, a Abbas uma lista de dez candidatos para o cargo. Bahar disse também que, na sua opinião, o Conselho Legislativo não deve proporcionar o voto de confiança ao novo Executivo em formação antes que Israel liberte 40 de seus 132 membros, detidos no ano passado após o seqüestro do soldado isaelense Gilad Shalit por comandos palestinos de Gaza. "Isso é o que recomendamos, mas os representantes do Conselho têm liberdade para votar", acrescentou.